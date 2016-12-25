القائمة البريدية

رياضة 6 نجوم خيبوا الآمال في الليجا 2016 سلطت تقارير صحفية إسبانية، الضوء على اللاعبين الذين ظهروا بشكل لا يرقى لمستوى التوقعات المنتظرة منهم في الليجا خلال عام 2016.

وأشار موقع "Fichajes" المختص بأخبار الانتقالات، إلى ظهور عدد من اللاعبين بمستوى أقل مما كان متوقعًا منهم خلال عام 2016 الذي يوشك على الانتهاء، رصدهم في السطور التالية:

1 - باكو ألكاسير

ارتدى باكو ألكاسير قميص فالنسيا وبرشلونة في عام 2016، كان بطل الدور الثاني مع الخفافيش الموسم الماضي، بالإضافة إلى أداءه الرائع في الأشهر الأخيرة من عام 2015.

وصل ألكاسير إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أنه لم يقدم مستوى مقنعًا رغم سعر انتقاله المرتقع، حيث فشل في التسجيل خلال 357 دقيقة لعبها مع البارسا في الليجا.

2 - أندريه جوميز

انتقل من فالنسيا إلى برشلونة أيضًا الصيف الماضي، إلا أنه لم يظهر ثباتًا في المستوى على أرض الميدان، كما أن أداءه لم يكن جيدًا خلال الأشهر الأخيرة له مع الخفافيش بعدما استقرت نتائج الأخير.

لعب الدولي البرتغالي، 613 دقيقة مع برشلونة في الليجا هذا الموسم، لكنه لم يصنع سوى هدفًا واحدًا خلال هذه المدة.

3 - ماتياس كرانيفيتر

تعاقد أتلتيكو مدريد مع كرانيفيتر من ريفير بليت الأرجنتيني في صيف 2015، لتعزيز خط وسطه إلى أن افتقاده للنضج وخبرة اللعب بالدوريات الأوروبية، دفعت الأتلتي لإعارته إلى إشبيلية، ولكن مشاركته جاءت بشكل متقطع.

4 - رودريجو

لم يقدم المهاجم البرازيلي ما يبرر دفع فالنسيا 30 مليون يورو من أجل استقدامه من بنفيكا في صيف 2015، لقد حظي بانتظام في المشاركة منذ إبريل الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف فقط في الليجا هذا الموسم.

5 - إيكر مونياين

بعد تغلبه على إصابة خطيرة في الركبة، أنهى مونياين عام 2016 بتسجيل 4 أهداف فقط مع أتلتيك بيلباو ببطولة (الموسم الماضي والحالي)، كما أن مستواه كان متفاوتًا رغم مشاركته الملحوظة مع الفريق الباسكي.

6 - بورخا فيجيرا

غادر فيجيرا أتلتيك بيلباو نحو سبورتينج خيخون الصيف الماضي، بحثًا عن دور أكبر، إلا أنه سجل هدفين فقط في مسابقة الليجا حيث لعب 550 دقيقة مع خيخون.



الأحد 25-12-2016



عودة

طباعة

أرسل لصديق

الأحد 25-12-2016



