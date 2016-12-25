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رياضة الميلان يعود الى منصات التتويج ويسقط اليوفي بركلات الترجيح ضمن منافسات كاس السوبر الايطالي لكرة القدم ، احرز نادي الميلان لقب هذه البطولة في مباراة شيقة جمعته امام اليوفنتوس وانتهت بواقع 1 - 1 واقيمت على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة امام جماهير غفيرة في المدرجات .

فرض ابناء المدرب اليغري سيطرتهم في الربع ساعة الاولى من اللقاء حيث اضاعوا اكثر من فرص حقيقية على مرمى الحارس اليافع دوناروما قبل ان يسجل المدافع الدولي جورجيو كيليني هدف التقدم في الدقيقة 18 للبيانكونيري ، ليشعل اللقاء سريعاً وبعد ذلك فرض الروسونيري سيطرته وسط تراجع ملحوظ لابناء السيدة العجوز وفي الدقيقة 38 اثمر ضغط الميلان عن تسجيل هدف التعادل حيث اكمل الايطالي جياكومو بونافينتورا عرضية زميله برأسه داخل المرمى لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي .

وفي الشوط الثاني ، تناقل الفريقين الفرص والهجمات دون اي خطورة تذكر رغم اجراء المدربين لتبديلاتهم بغية احراز الفوز ولكنهم فشلوا ولينتهي الوقت الاصلي لهذه المواجهة بنتيجة 1 – 1 .

وفي الشوطين الاضافيين واصل كلا الفريقين الفرص الخطرة ولكنها باءت الفشل ، ليلجأ الفريقين الى ركلة الترجيح والتي حسمت الفوز للروسونيري بنتيجة 4 - 3 .



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



