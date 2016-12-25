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سياسة وحدة من الجيش السوري تدمر راجمة صواريخ لإرهابيي “أحرار الشام” في تلبيسة بريف حمص حمص..

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات مدفعية دقيقة على نقاط تحصن ومحاور تسلل إرهابيي “حركة أحرار الشام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي في تلبيسة شمال مدينة حمص بنحو 13 كم.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية تحصينات للإرهابيين في حي المشجر الجنوبي على الأطراف الشرقية لمدينة تلبيسة ما أسفر عن “تدمير راجمة وقاعدة إطلاق صواريخ ورشاش 5ر12 مم ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين”.

وبين المراسل أنه من بين القتلى المتزعم الميداني صالح سليمان والإرهابيون أحمد عبد الواحد ومحمد دغيمش وعبدالله العتوق وأحمد البطيش.





الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



