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سياسة الرئيس الأسد يعزي الرئيس بوتين بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة “تو 154”: إننا شركاء في المسيرة المشرفة ضد الإرهاب والعدوان والتكفير وإن أفراحنا وأتراحنا واحدة دمشق..

بعث الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة “تو 154”.

وجاء في البرقية: ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة “تو 154” التي كانت تقل أصدقاء أعزاء أتوا ليشاركونا وأهل حلب فرحتهم بالنصر والأعياد.

وأضاف الرئيس الأسد: إننا إذ نترحم على أرواح الضحايا ونعزيكم ونعزي كل أفراد أسرهم نؤكد لكم أننا شركاء في هذه المسيرة المشرفة ضد الإرهاب والعدوان والتكفير وأن أفراحنا وأتراحنا واحدة.

وتابع الرئيس الأسد: نشد على أياديكم في هذا الحادث المؤلم ونقدم تعازينا لكل الشعب الروسي مع صلواتنا لكم بالصبر وتجاوز هذه المحنة والاستمرار في حربنا على الإرهاب كي نرسي أسس الاستقرار والأمان والسلام لبلدينا وللبشرية جمعاء.



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



