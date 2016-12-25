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سياسة الفاتيكان : أطفال اليوم يحملون السلاح بدلا من الألعاب الفاتيكان ..

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إن "أطفال اليوم يحملون السلاح بدلًا من أن تكون في أيديهم ألعاب، أو أنهم يضطرون إلى ركوب قوارب مثقلة بالمهاجرين".

وأضاف البابا خلال قداس عيد الميلاد الذي أقيم في كاتدرائية القديس بطرس شمالي روما، مساء أمس السبت، "أنهم (الأطفال) يقضون حياتهم في الملاجئ هربًا من القصف بدلًا أن من ينشأوا تحت رعاية وعطف أبويهم".

وتابع، "الطفل الذي نحتفل بولادته اليوم (النبي عيسى عليه السلام) يستجوبنا".



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



