الأحد 25-12-201618:51 بتوقيت دمشق
الرئيسية | أسرة التحرير | ChamPress Tv | ChamPress Designers | اتصل بنا | English
الأكثر قراءة
القائمة البريدية
سياسة

الفاتيكان : أطفال اليوم يحملون السلاح بدلا من الألعاب

الفاتيكان : أطفال اليوم يحملون السلاح بدلا من الألعاب

الفاتيكان ..
قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إن "أطفال اليوم يحملون السلاح بدلًا من أن تكون في أيديهم ألعاب، أو أنهم يضطرون إلى ركوب قوارب مثقلة بالمهاجرين".
وأضاف البابا خلال قداس عيد الميلاد الذي أقيم في كاتدرائية القديس بطرس شمالي روما، مساء أمس السبت، "أنهم (الأطفال) يقضون حياتهم في الملاجئ هربًا من القصف بدلًا أن من ينشأوا تحت رعاية وعطف أبويهم".
وتابع، "الطفل الذي نحتفل بولادته اليوم (النبي عيسى عليه السلام) يستجوبنا".



الأحد 25-12-2016
عودة
عودة		طباعة
طباعة		أرسل لصديق
أرسل لصديق

الصفحة الرئيسية | أسرة التحرير | الأرشيف | اتصل بنا | English | ChamPress Tv | ChamPress Designer
سياسة | محليات | رأي | اقتصاد | ثقافة وفنون | رياضة | أخبار منوعة | دولي | منوعات
E-mail: mail@champress.net
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء شام برس © 2009