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سياسة قدري جميل: مؤتمر الأستانة "تحويلة" لفك استعصاء جنيف القاهرة..

أكد رئيس "منصة موسكو" للمعارضة قدري جميل أن مسار جنيف "قد استعصى بسبب الموقف اللامسؤول والمتعنت والمراوغ للقوى الغربية وحلفائها من الدول العربية، وموقف مجموعة الرياض، وبما أنه لا يمكن القفز فوق جنيف وإلغاؤه، كان ضرورياً إيجاد طريقة لتجاوز هذا الاستعصاء"، معتبراً أن "الأستانة هي تحويلة لفك استعصاء جنيف التي سنعود إليها فور انتهاء الأستانة".

وفي تصريح لـ"الوطن" من موسكو، اعتبر جميل أن "الحل السياسي يجب أن يهدف إلى توحيد جميع السوريين أينما كانوا من أجل استمرار مكافحة الإرهاب الفاشي وصولاً إلى اجتثاثه من بؤره نهائياً، كما يجب أن يهدف إلى تحقيق إيقاف الكارثة الإنسانية في البلاد، وأخيراً البدء بعملية التغيير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل".

وأضاف: إن "قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حدد المنصات التي يجب التعامل معها وهي منصات: القاهرة، الرياض، موسكو، ولكنه أضاف على تلك المنصات كلمة «"غيرها"، وهنا يبدأ الاجتهاد"، مشدداً على أن "المنظمين لأي اجتماع ملزمون بدعوة المنصات المذكورة بشكل واضح في القرار 2254، ومن لا يحضر فذنبه على جنبه".



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



