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سياسة اعتراف خطير من أردوغان انقرة..

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقيام بلاده بتدريب عناصر "الجيش السوري الحر" في إطار برنامج تجهيز المعارضة المعتدلة، مشيرا إلى أن أنقرة مصممة على إقامة منطقة حظر جوي شمالي سورية.

وقال أردوغان في كلمة له "يتهم البعض "الجيش السوري الحر" بأنه تنظيم إرهابي، وهذا غير صحيح بل هو حركة مقاومة، ونعمل على دعمهم وتدريبهم".

وشدد أردوغان على عزمه المضي قدما في إقامة منطقة آمنة شمالي سورية قائلا "أبلغت روسيا وأمريكا وإيران أننا نقيم منطقة آمنة في شمالي سورية، وسنناقش الأمر كذلك مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب".



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



