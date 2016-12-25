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سياسة البطريرك لحام: نشكر الله على انتصار حلب.. وسلام سورية آت القاهرة..

وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام رسالة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى حلب والسوريين والمسيحيين منهم بعنوان "سلام آت لسورية بعد سلام حلب" وحيّا فيها صمود حلب بجميع أبنائها وأعرب فيها عن أمله بزيارة حلب.

وقال البطريرك لحام في رسالته التي وجهها من القاهرة يوم أمس: "أوجه رسالة أمل إلى جميع السوريين ولا سيما المسيحيين المقيمين هذه الأعياد الميلادية المجيدة ونقول لهم.. لسورية السلام آت آت آت وذلك بتضافر وتضامن ومحبة جميع أبناء وبنات سورية".

وأضاف البطريرك "نشكر الله على انتصار حلب ونصلي لأجل الضحايا الذين سقطوا.. ونعزي المحزونين ونطلب الشفاء للمرضى.. ونصلي ولا سيما لأجل جيشنا وجميع من يدعمه لكي يحققوا الانتصار والسلام لسورية".



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



