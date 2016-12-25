الأحد 25-12-201610:43 بتوقيت دمشق
الرئيسية | أسرة التحرير | ChamPress Tv | ChamPress Designers | اتصل بنا | English
الأكثر قراءة
القائمة البريدية
سياسة

تحطم طائرة ركاب تابعة روسية متجهة إلى قاعدة حميميم على متنها 92 شخصا قرب سوتشي

تحطم طائرة ركاب تابعة روسية متجهة إلى قاعدة حميميم على متنها 92 شخصا قرب سوتشي

موسكو..
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد العثور في مياه البحر الأسود على أجزاء من حطام طائرة ركاب من طراز "تو-154" تابعة لها كانت تقل على متنها 92 شخصا.
وأفاد مكتب الإعلام التابع لوزارة الدفاع بالعثور على أجزاء من هيكل الطائرة المنكوبة على عمق 50-70 مترا على بعد 1.5 كم عن سواحل منتجع سوتشي.
في الوقت نفسه، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن فرق الإنقاذ عثرت في المياه على بعد 5.5 كم عن الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في وزارة الطوارئ قوله إن المعطيات الأولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها.
وسبق أن أعلن المتحدث باسم الوزارة أثناء مؤتمر صحفي أن الطائرة اختفت من الرادارات حوالي الساعة 05:40 (02:40 بتوقيت غرينيتش)، بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي-أدلر، مضيفا أن الطائرة كانت تقل على متنها 84 راكبا و8 من أفراد الطاقم.
وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها 68 موسيقيا من "فرقة ألكساندروف" و9 صحفيين من القناتين التلفزيونيتين "القناة الأولى" وقناة "زفيزدا".

وكالات



الأحد 25-12-2016
عودة
عودة		طباعة
طباعة		أرسل لصديق
أرسل لصديق

الصفحة الرئيسية | أسرة التحرير | الأرشيف | اتصل بنا | English | ChamPress Tv | ChamPress Designer
سياسة | محليات | رأي | اقتصاد | ثقافة وفنون | رياضة | أخبار منوعة | دولي | منوعات
E-mail: mail@champress.net
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء شام برس © 2009