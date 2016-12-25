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سياسة الزنكي: مشروع توحد الفصائل مع "جبهة النصرة" فشل حلب..

قال عضو المكتب السياسي في "حركة نور الدين الزنكي" بسام حاج مصطفى فشل مشروع توحد الفصائل العسكرية في الشمال السوري مع "جبهة النصرة" خوفا من التصنيف الدولي.

واضاف في تصريح له" أن الأجواء لم تكن مساعدة وطغى الخوف من التصنيف الدولي وباقي الشروط الدولية على المشروع ما أدى لفشله".

وأوضح مصطفى : نختلف تماماً مع اندماج فصيلين فقط مع بعضهما، لأن اندماج الجميع يلغي كل المشاريع الصغيرة (الإمارات) والكبيرة، مضيفاً أن تنظيم القاعدة (في إشارة لجبهة النصرة) ليس مشروع سياسي سوري ونحن نختلف معها". تنسيقيات المسلحين



الأحد 25-12-2016



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الأحد 25-12-2016



