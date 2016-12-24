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سياسة وحدات من الجيش السوري تقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” في دير الزور وريفها دير الزور..

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية في دير الزور وريفها خلال ال 72 ساعة الماضية.

وافاد مراسل سانا في دير الزور بان وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية هاجمت نقاطا عسكرية على محاور احياء الحويقة والرشدية والموظفين والمقابر ومحيط كل من المطار العسكري وتلة الرواد ومنطقة البانوراما وتلة أم عبود.

ولفت المراسل الى ان الاشتباكات انتهت بإفشال الهجمات الإرهابية بعد “مقتل إعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري واصابة اخرين وتدمير كميات من الاسلحة والعتاد الحربي الذي كان بحوزتهم”.

وبين مراسل سانا ان ضربات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش على اوكار وتجمعات تنظيم داعش الارهابي في حي الجبيلة ومحيطي المطار العسكري وجامعة الجزيرة في قرية البغيلية بالريف الغربي أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابييه وسماع انفجارات قوية في حي الجبيلة”.

وأشار المراسل إلى “مقتل قائد مجموعة اقتحام في تنظيم داعش الإرهابي أحمد الديري الملقب أبو عائشة مع العشرات من الارهابيين خلال تصدي وحدات من الجيش لهجوم شنه التنظيم على نقاط عسكرية في محيط حيي الموظفين والمقابر ” بمدينة دير الزور.

وتكبد تنظيم داعش الإرهابي خلال الايام الماضية خسائر كبيرة بالافراد ودمر له مستودع ذخيرة واليات في أحياء الحويقة والرشدية والعمال وعلى طريق الحسينية ودوار الحلبية و ال7 كم وفى قريتى جديد العكيدات والبغيلية ومدينة موحسن بريف دير الزور.



السبت 24-12-2016



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السبت 24-12-2016



