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سياسة الامم المتحدة: 9 ملايين سوري يعانون من الجوع جنيف..

وصف مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، الوضع في سوريا بالكارثي الخطير رغم الانتهاء من عملية إجلاء المدنيين شرق حلب، مشيراً إلى حاجة أكثر من 13.5 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الإنسانية بينهم نحو 9 ملايين يعانون من الجوع.

وأشار غينغ في بيان، الى انه "شهد العام 2016 معاناة مروعة وفقداناً لأرواح الكثيرين في صراع اتسم بالانعدام المتزايد للإنسانية ضد السكان المدنيين، واستمرار الهجمات ضد البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية ومستوطنات المشردين داخلياً والأسواق العامة، ما أسفر عن تدمير المنشآت التي يعتمد عليها السوريون في الحصول على الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية".

وكالات



السبت 24-12-2016



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السبت 24-12-2016



