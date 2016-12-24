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سياسة انفجار كبير في مدرستي عين جالوت وزياد العطار في حي السكري شرق حلب حلب..

وقع انفجار كبير في مدرستي عين جالوت وزياد العطار في الانصاري شرقي في حي السكري في شرق حلب من دون ان تتوافر معلومات عن وقوع اصابات .

واسفر الانفجار عن تدمير المدرستين وبعض الابنية المجاورة لهما، وتبين انه ناتج عن تفخيخ المسلحين للمدرستين قبل انسحابهم.



العهد



السبت 24-12-2016



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السبت 24-12-2016



