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سياسة

الكرملين : بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية والاستعدادات لمفاوضات أستانا

الكرملين : بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية والاستعدادات لمفاوضات أستانا
موسكو..
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت 24 كانون الأول مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التسوية في سوريا على ضوء انتهاء عملية تحرير حلب.
وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف "ناقش الاجتماع مسألة التسوية في سوريا على ضوء انتهاء عملية القوات المسلحة السورية لتحرير حلب من المسلحين، إضافة إلى سير التحضير للقاء المحتمل في إطار التسوية السوريا في أستانا".
 
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السبت 24-12-2016
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