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سياسة

تلقى اتصال تهنئة من الرئيس بوتين .. الرئيس الأسد : الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سورية

تلقى اتصال تهنئة من الرئيس بوتين .. الرئيس الأسد : الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سورية
دمشق..
تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيه بتحرير حلب.
وبحث الاتصال العملية السياسية المقبلة في سورية وشكر خلاله الرئيس الأسد جهود الرئيس بوتين وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب.
وأكد الرئيس الأسد أن الانتصارات في حلب فتحت باب العمل السياسي في سورية وستدفع الكثيرين ممن كانوا يعرقلون هذه العملية للانضمام إلى العمل السياسي والمصالحات.
وقال بيان للكرملين إن الرئيس الروسي وخلال اتصال هاتفي أكد أن تحرير حلب كان "نتيجة الجهود المشتركة لكل هؤلاء الذين توحدوا لمحاربة الإرهاب".
وأضاف بوتين أن "المهمة الأساسية في الوقت الراهن هي التوصل إلى تسوية سياسية".


الجمعة 23-12-2016
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