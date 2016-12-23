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سياسة بوتين: تحرير مدينة حلب يشكل عاملا أساسيا في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل في سورية موسكو..

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن تحرير مدينة حلب من الإرهابيين يشكل خطوة مهمة للغاية باتجاه حل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: “إن تحرير مدينة حلب من المتطرفين يشكل عاملا أساسيا في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل في سورية وفي المنطقة بكاملها على ما نأمل”.

وأشار بوتين إلى أن الجهود المبذولة لإعلان وقف للأعمال القتالية على كامل أراضي سورية “ستتواصل من قبل جميع الاطراف المهتمة” وقال: “علينا نحن وزملاؤنا في جميع الدول المهتمة أن نواصل العمل للتوصل إلى هدنة نهائية”.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة فعل كل ما يمكن بحيث “تتوقف الأعمال القتالية في سورية .. وبكل الأحوال نحن سنناضل لتحقيق ذلك”.





الجمعة 23-12-2016



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الجمعة 23-12-2016



