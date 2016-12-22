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سياسة ريابكوف : أمامنا حلب وتدمر والوضع الإنساني والمسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن مصير الأسد لم يبحث خلال المباحثات مع إيران وتركيا، هذه المسألة حاليا غير حيوية على الإطلاق، هناك مواضيع أخرى لا يمكن تأجيلها. وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية في سياق رده على سؤال بهذا الشان: "هذا الموضوع غير حيوي حاليا على الإطلاق. يجب التركيز على ما هو أمامنا. وأمامنا حلب وتدمر والوضع الإنساني والمسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية".



الخميس 22-12-2016



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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن مصير الأسد لم يبحث خلال المباحثات مع إيران وتركيا، هذه المسألة حاليا غير حيوية على الإطلاق، هناك مواضيع أخرى لا يمكن تأجيلها. وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية في سياق رده على سؤال بهذا الشان: "هذا الموضوع غير حيوي حاليا على الإطلاق. يجب التركيز على ما هو أمامنا. وأمامنا حلب وتدمر والوضع الإنساني والمسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية".الخميس 22-12-2016



