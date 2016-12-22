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سياسة الأمم المتحدة راضية عن سير عملية الإجلاء من حلب حلب... صرح مصدر دبلوماسي مقرب من المجموعات المتخصصة بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة راضية عن سير عملية الإجلاء من حلب. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، فإن إدارة الأمم المتحدة راضية عن سير إجلاء المدنيين والمسلحين من الأحياء الشرقية لحلب، وتشيد أيضا بالإسهام الكبير للمركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا". وأشار المصدر إلى أن ممثلي الأمم المتحدة أصبح بإمكانهم الوصول إلى الأحياء الشرقية لحلب، مؤكدا أنه يجب استخدام هذه الإمكانية لإيصال المساعدات. وقال: "ممثلو مكتب الأمم المتحدة في دمشق يؤكدون أن إمكانية الوصول إلى أغلب أحياء حلب الشرقية متوفرة، ويجب استخدامها لإيصال المساعدات الإنسانية". وشدد المصدر على ضرورة زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية الشتوية من الملابس الدافئة والوجبات الساخنة وسط حلول الشتاء وسوء الأحوال الجوية. وأضاف: "في هذا السياق، ندعو شركاءنا من الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية إلى بذل جهود أكبر في هذه المسألة". وفي وقت سابق من اليوم، أكد مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، يان أغيلان، أن عملية الإجلاء من شرق حلب والفوعة وكفريا دخلت مرحلتها الختامية.



الخميس 22-12-2016



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حلب... صرح مصدر دبلوماسي مقرب من المجموعات المتخصصة بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، اليوم الخميس، بأن الأمم المتحدة راضية عن سير عملية الإجلاء من حلب. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، فإن إدارة الأمم المتحدة راضية عن سير إجلاء المدنيين والمسلحين من الأحياء الشرقية لحلب، وتشيد أيضا بالإسهام الكبير للمركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا". وأشار المصدر إلى أن ممثلي الأمم المتحدة أصبح بإمكانهم الوصول إلى الأحياء الشرقية لحلب، مؤكدا أنه يجب استخدام هذه الإمكانية لإيصال المساعدات. وقال: "ممثلو مكتب الأمم المتحدة في دمشق يؤكدون أن إمكانية الوصول إلى أغلب أحياء حلب الشرقية متوفرة، ويجب استخدامها لإيصال المساعدات الإنسانية". وشدد المصدر على ضرورة زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية الشتوية من الملابس الدافئة والوجبات الساخنة وسط حلول الشتاء وسوء الأحوال الجوية. وأضاف: "في هذا السياق، ندعو شركاءنا من الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية إلى بذل جهود أكبر في هذه المسألة". وفي وقت سابق من اليوم، أكد مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، يان أغيلان، أن عملية الإجلاء من شرق حلب والفوعة وكفريا دخلت مرحلتها الختامية.الخميس 22-12-2016



