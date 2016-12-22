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سياسة الشهباء تنتصر وتنفض غبار الإرهاب.. جلاء الجماعات المسلحة عن كامل الأحياء الشرقية بحلب .. مسيرات عفوية واحتفالات شعبية واسعة من أبناء الشهباء حلب - زاهر طحان

أجلَت مدينة حلب ليلة يوم الخميس آخر مسلح من أحيائها الشرقية تحت إشراف ومتابعة الجيش السوري والجهات المعنية، لتُصبح الشهباء مدينة آمنة بالكامل باستثناء الأطراف الشمالية من حيي جمعية الزهراء شمالاً والراشدين غرباً.

فمع الساعة الثامنة ليلاً خرجت آخر الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم من أحياء العامرية والسكري والزبدية والأنصاري وصلاح الدين من معبر الراموسة جنوب مدينة حلب، متوجهةً إلى حي الراشدين ومنه إلى ريف حلب الغربي، لتعود الشهباء إلى سابق عهدها كما كانت قبل /5/ سنوات واحدةً موحدة بعد أن حاولت الجماعات المسلحة ووسائلها الإعلامية تقسيمها إلى نصفين (شرقية وغربية).

عملية الخروج النهائي للمسلحين من الأحياء الشرقية تمت على مدار ساعات نهار ومساء الخميس وانتهت مع حلول الليل، حيث تم تقسيم المسلحين المتبقين مع عائلاتهم والذين لم يخرجوا خلال الاتفاق السابق، على عدة دفعات تم نقلها بواسطة الباصات وسيارات الإسعاف التي كانت خصصتها الدولة السورية، تحت متابعة مراقبين وممثلين أمميين.

وفور خروج المسلحين دخلت قوات الجيش السوري إلى أحياء الزبدية والأنصاري مشهد وصلاح الدين والسكري والعامرية، وباشرت عمليات التمشيط وتفكيك العبوات الناسفة معلنة انتهاء حقبة طويلة من الحرب التي أدمت قلوب الحلبيين.

وبعد انتهاء عملية خروج المسلحين طافت شوارع مدينة حلب مسيرات عفوية واحتفالات شعبية واسعة من أبناء الشهباء الذين تحقق حلمهم بخروج الجماعات المسلحة من ثناياها وعودة الأمن والأمان إلى معظم أرجاءها في مشهد غاب عن المدينة منذ فترة طويلة، في حين علت أصوات الزغاريد والهتافات من شرفات المنازل.

بالتزامن وصلت إلى مدينة حلب قافلة جديدة من حافلات نقل النساء والأطفال والحالات الإنسانية القادمة من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب، تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين تم تأمين باقي الواصلين في مراكز الإقامة المؤقتة لهم في بلدة جبرين بريف حلب.

وأشار محلل استراتيجي مطلع على سير الأحداث في مدينة حلب، إلى أن انتصارات الجيش السوري المتتالية التي حققها مؤخراً وسيطرته على معظم الأحياء الشرقية وتضييقه الخناق على مسلحي ما تبقى من الأحياء الشرقية في مساحة لا تتجاوز /2/ كم مربع، كانت السبب الرئيس في إرغام الجماعات المسلحة على قبول الاتفاق والخروج من مدينة حلب، مشيراً إلى أن تلاعب المسلحين وإخلالهم بالاتفاق عدة مرات ما هو إلا دليل على حالة الانقسام والخذلان الشديد التي كانت سائدة بين صفوفهم.

يشار إلى أن عملية خروج المسلحين من الأحياء الشرقية في حلب استمرت على مدار نحو أسبوع تخلله مدٌ وجذب وتلاعب فاضح من قبل الجماعات المسلحة التي أخلت بالاتفاق المبرم عدة مرات وأطلقت النار على المواطنين في معبر الراموسة، بالتزامن مع منعها إدخال المساعدات الإنسانية وإخراج الحالات المرضية من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب بعد أن أمّنت قياداتها خروجها وعائلاتها من حلب مع الدفعات الأولى.

وبجلاء المجموعات المسلحة عن كامل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، غدت معظم أحياء ومناطق المدينة آمنة بامتياز من القذائف والصواريخ التي دأب المسلحون على استهداف الأحياء الآمنة بها على مدار السنوات الخمس الفائتة، في حين باتت أطراف حي جمعية الزهراء شمالاً ومنطقة الراشدين غرباً المعقلين الأخيرين للمسلحين على أطراف المدينة، حيث تُشير التوقعات إلى عزم الجيش السوري خلال الأيام المقبلة على تنفيذ عملية برية واسعة لاستعادة السيطرة المنطقتين وبالتالي إعلان مدينة حلب مدينةً آمنةً خالية من الإرهاب بشكل كامل.



شام برس



الخميس 22-12-2016



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الخميس 22-12-2016



