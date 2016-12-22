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سياسة

دي مستورا: نأمل أن تنتهي مأساة حلب قبيل احتفالات أعياد الميلاد

جنيف..
أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن "الأولوية حاليا هو اكتمال اجلاء المدنيين من حلب وإيصال المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن "معظم من تم إجلاؤهم من أحياء حلب الشرقية وصلوا إلى ريفها الغربي تحت سيطرة المعارضة".
وفي مؤتمر صحافي لفت دي مستورا إلى أن "لجنة الصليب الأحمر قامت بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات تركية بجهود ضخمة في حلب"، مضيفاً "كنت أتمنى لو كان مجلس الأمن أكثر وحدة إزاء التعامل مع ما يجري في حلب"، آملاً أن "تنتهي مأساة حلب قبيل احتفالات أعياد الميلاد".


الخميس 22-12-2016
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