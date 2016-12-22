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سياسة

مصادر: مقتل الأمير العسكري لـ"النصرة" أبو محمد الحوت

مصادر: مقتل الأمير العسكري لـ"النصرة" أبو محمد الحوت
ريف دمشق..
أفادت وسائل إعلام نقلا عن نشطاء في المعارضة السورية بمقتل الأمير العسكري لجبهة "فتح الشام" أبو محمد الحوت في غوطة دمشق الشرقية، خلال اشتباكات مع قوات الجيش السوري.
وأوضح النشطاء أن قوات من الجيش السوري بإسناد من قوات رديفة، حاولت ليلا التقدم في المحور الغربي لبلدة الميدعاني، مشيرين إلى أن مسلحين من "جيش الإسلام" وجبهة "النصرة" حاولوا صد التقدم مستخدمين دبابات.


الخميس 22-12-2016
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