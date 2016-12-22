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سياسة

الصين ترحب بنتائج اجتماع موسكو الثلاثي وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا

الصين ترحب بنتائج اجتماع موسكو الثلاثي وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا
بكين..
جددت الصين تأكيدها على ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية ودعمها لاستئناف الحوار السوري السوري في جنيف.
واعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء الصينية شينخوا عن ترحيب بلادها بنتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو يوم الثلاثاء الماضي وضم وزراء الخارجية الروسى سيرغى لافروف والايرانى محمد جواد ظريف والتركى مولود جاويش اوغلو.
وقالت هوا.. “إن الصين ترحب بكل الجهود التي تسهم في تحقيق تسوية سياسية للأزمة في سورية والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار فيها على المدى الطويل” معتبرة أن مراعاة التهدئات الانسانية ووقف الأعمال القتالية وتعزيز تقديم المساعدات الانسانية تعتبر جزءا من الحل للأزمة في سورية.
من جهة ثانية أدانت تشونينغ جريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف واصفة ذلك بأنه “عمل إرهابي وحشي يستهدف الدبلوماسيين والصين تدينه بشدة “.
كما أعربت تشونينغ عن تعازيها وتعاطفها الصادق مع أسرة السفير الروسي وروسيا حكومة وشعبا مشددة على أن الصين تعارض بحزم إرهاب بأي شكل من الأشكال وتدعم الجهود الروسية لمكافحة الارهاب.


الخميس 22-12-2016
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