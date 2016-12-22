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رأي دول العدوان على سورية ومرارة الهزيمة...!!! بقلم : نضال بركات مع تحقيق الانتصار في حلب باتت دول العدوان على سورية في حالة من الهستيريا لخروج المدينة الهامة والعاصمة الاقتصادية لسورية من حساباتهم بعد ان كانت من أهم اوراق الضغط في أيديهم ، إلا ان هذا الانتصار قطع عليهم كل ما كانوا يفكرون به ، حتى مجلس الأمن الذي كانوا يلجؤون إليه لم يستطيعوا تحقيق أي اختراق فيه لأن الفيتو المزدوج كان دائما بانتظارهم ، بعد أن سعوا مرارا لإبقاء عاصمة الشمال رهينة التدويل و بات الغرب في موقع المتفرج على الوضع الطبيعي الجديد في سورية ، وهذا ما أشار إليه الكاتب الأمريكي ليونيد بيرشيدسكي في موقع بلومبرغ عندما أكد أن التحركات الروسية لحل الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب هي الفعالة ، بينما باتت واشنطن بعيدة وخاصة بعد فشل الاتفاقات التي كان يجريها الوزير الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي لافروف بشأن سورية حيث شكلت الأزمة السورية وفق صحيفة ذي بوسطن غلوب الأمريكية نقطة سوداء في سجل كيري الذي اعترف في حديثه للصحيفة بفشل الاتفاق مع موسكو بسبب الانقسامات داخل صفوف الادارة الأمريكية 1ولاسيما مع وزير الدفاع كارتر اشتون ، ليترافق التراجع الأمريكي مع قلق إسرائيلي لعدم قدرتهم على التأثير على الوضع الميداني في سورية وخوفهم من الانتصار الذي حققه محور المقاومة ، وهو ما تحدث عنه رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب " الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية" اللواء عاموس يادلين عندما قال : " إن إسرائيل في مشكلة استراتيجية بعد ما حدث في حلب" ، وهذه المشكلة ستتفاقم لأنه لا يمكن تمرير مشروع تقسيم سورية ولا يمكن لارهابييهم إقامة كيان مواز يهدد وجود الدولة السورية ، ما يؤكد تعاظم تهديد محور المقاومة للدولة العبرية.

إن مرارة الهزيمة ليست للدول الغربية وإسرائيل وإنما لأدواتهم في المنطقة أيضا من تركيا ومشيخات النفط الخليجية وخاصة السعودية وقطر اللتين كانتا الداعمين الأساسيين للتنظيمات الإرهابية في سورية ، لهذا أنهى الانتصار في حلب أحلام هذه المشيخات في إسقاط الدولة السورية وأخرجهم بشكل مذل بعد ان فشلوا ميدانيا ولم يعد لهم ذلك التأثير على المجريات الميدانية وبالتالي السياسية ، وبات الصمت هو المسيطر على سياستهم مع تفاقم مأزق السعودية في اليمن ونبذ سياستهم دوليا واتهامهم بدعم الإرهاب كون جميع التنظيمات الإرهابية تعتنق الفكر الوهابي التكفيري المنتشر في السعودية ، أما قطر التي تدعم التنظيمات الإرهابية أيضا ليس في سورية وإنما في المنطقة باتت هي الأخرى في دائرة الاتهام أيضا، وما جرى في حلب يؤسس لانهيار كامل المنظومة التركية والخليجية والغربية في سورية ، وما لقاء موسكو بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا إلا تأكيد على هذا الإنهيار، وهذا اللقاء الذي تركز محاربة الإرهاب خاصة تنظيمي داعش والنصرة وعلى تسوية الأزمة السورية يعد أهم حدث سياسي في مرحلة ما بعد استعادة الدولة السورية وحلفائها مدينة حلب كخطوة باتجاه سحب إقرار من الطرف الآخر بالنتائج السياسية للانتصار الميداني ، وهذا ما يشير إلى الوضع السياسي والأمني لأنقرة التي لا تريد الإقرار بالهزيمة ، كما أن لقاء موسكو يؤكد بأن أنقرة ابتعدت عن الغرب فيما يتعلق بسورية واقتربت من موسكو وطهران ، ليطرح هذا التقارب أسئلة عدة أهمها هو كيف لأردوغان الذي تسبب في انتشار الإرهاب في سورية ان يكون فعالا في تحقيق انفراج ما في سورية ؟وهل يمكن الوثوق بهذا الرجل المتقلب في مواقفه ؟ أم أن هناك حسابات أخرى لدى موسكو وطهران تكون فعالة عبر عبرالضغط على أردوغان الذي بات يشعر بأنه محاصر من الداخل ومنبوذ من أوروبا و الولايات المتحدة لهذا بدأ يتقرب من موسكو... بالتأكيد هذه الأسئلة كلها مشروعة وخاصة أن السنوات الست الماضية أظهرت تقلبات أردوغان ونفاقه ، لكن الحالة التي وصل إليها الآن باتت تؤرقه كثيرا ليس بسبب ما يجري في الداخل التركي والمنطقة وإنما في العالم كله وشعوره بخطورة ما أقدم عليه وتسببه في انتشار الإرهاب في سورية والمنطقة لينعكس هذا الإرهاب عليه ويشكل خطراعلى الداخل التركي من تفجيرات في كل مكان ويؤدي إلى مقتل السفير الروسي في أنقرة على يد شرطي تركي بسبب ما جرى في حلب ، وهذا ما يشير إلى تصاعد نفوذ الإرهابيين في تركيا والذي قد يؤدي إلى حدوث قلاقل كبرى ، وبالتالي هل ستكون حادثة الاغتيال بداية لاستهداف المصالح الروسية في تركيا والعالم؟ لكن الأكيد هو ان التيار الوهابي التكفيري الذي رعته تركيا أو تغاضت عنه أحيانا بات عصيا على الاحتواء ، ولهذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضحا جدا من خلال تأكيده بأن عمليه الاغتيال هي محاولة لتخريب العلاقات بين تركيا وروسيا وبالتالي لتكون ورقة قوية بيد موسكو ليس للضغط على أردوغان فقط وإنما على الغرب أيضا لمحاربة الإرهاب الذي بات يهدد العالم بأسره وضرورة عدم تعامل البعض بازدواجية في محاربة الإرهاب .



الخميس 22-12-2016



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الخميس 22-12-2016



