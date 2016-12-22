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سياسة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحلب: قواتنا الدفاعية مُحيطة بمدينة حلب بالكامل بما فيها الجبهة الغربية حلب- خاص شام برس بيّن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء زيد صالح بأن قوات الجيش السوري على أهبة الاستعداد والجاهزية الكاملة لصد أي هجوم قد تنفذه الجماعات المسلحة باتجاه مدينة حلب، مؤكداً أن الجيش وضع خطوطاً دفاعية مُحكمة حول المدينة بالكامل. وجاء كلام اللواء صالح في ردٍ له على سؤال طرحه أحد الحاضرين خلال الاجتماع الذي عقده المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب وكبار المعنيين مع كوادر جامعة حلب في مدرج كلية الحقوق، حيث تمحور السؤال المطروح حول مدى خطورة الجبهة الغربية لمدينة حلب، الراشدين وجمعية الزهراء، وخاصة في ظل التجمعات الكبيرة ووصول عدد كبير من عناصر الجماعات المسلحة الخارجة من الأحياء الشرقية إلى المنطقة. ونوّه صالح خلال الاجتماع الذي حَضَرَته شام برس، بأن لا خوف على مدينة حلب من أي خرق للمسلحين على أي من محاور مدينة حلب، مشدداً على أن الجيش السوري متمركزٌ حول حلب بطريقة عالية الدقة ستتكفل في إحباط أي مخطط قد تقوم به الجماعات المسلحة التي لم تعد تمتلك سوى القذائف الصاروخية البعيدة في محاولة منها لإرهاب المدنيين الآمنين. وأردف رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في رده بالتأكيد على أن الجيش السوري جهّز إلى جانب خطوطه الدفاعية تشكيلاتٍ هجومية مستعدة للتحرك فور تلقي الأوامر في عدد من محاور مدينة حلب وريفها، مفضلاً عدم الكشف عن تلك المحاور والنقاط المستهدفة لأسباب عسكرية بحتة.



الخميس 22-12-2016



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حلب- خاص شام برس بيّن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء زيد صالح بأن قوات الجيش السوري على أهبة الاستعداد والجاهزية الكاملة لصد أي هجوم قد تنفذه الجماعات المسلحة باتجاه مدينة حلب، مؤكداً أن الجيش وضع خطوطاً دفاعية مُحكمة حول المدينة بالكامل. وجاء كلام اللواء صالح في ردٍ له على سؤال طرحه أحد الحاضرين خلال الاجتماع الذي عقده المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب وكبار المعنيين مع كوادر جامعة حلب في مدرج كلية الحقوق، حيث تمحور السؤال المطروح حول مدى خطورة الجبهة الغربية لمدينة حلب، الراشدين وجمعية الزهراء، وخاصة في ظل التجمعات الكبيرة ووصول عدد كبير من عناصر الجماعات المسلحة الخارجة من الأحياء الشرقية إلى المنطقة. ونوّه صالح خلال الاجتماع الذي حَضَرَته شام برس، بأن لا خوف على مدينة حلب من أي خرق للمسلحين على أي من محاور مدينة حلب، مشدداً على أن الجيش السوري متمركزٌ حول حلب بطريقة عالية الدقة ستتكفل في إحباط أي مخطط قد تقوم به الجماعات المسلحة التي لم تعد تمتلك سوى القذائف الصاروخية البعيدة في محاولة منها لإرهاب المدنيين الآمنين. وأردف رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في رده بالتأكيد على أن الجيش السوري جهّز إلى جانب خطوطه الدفاعية تشكيلاتٍ هجومية مستعدة للتحرك فور تلقي الأوامر في عدد من محاور مدينة حلب وريفها، مفضلاً عدم الكشف عن تلك المحاور والنقاط المستهدفة لأسباب عسكرية بحتة.الخميس 22-12-2016



