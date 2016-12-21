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سياسة دي ميستورا : البيان الثلاثي الروسي الإيراني التركي خطوة مهمة في الدفع باستئناف المفاوضات جنيف..

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، بالبيان المشترك الذي تلا اللقاء الثلاثي بين إيران وتركيا وروسيا واعتبره خطوة مهمة في الدفع باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية.

وقال دي ميستورا في تصريح خاص لسبوتنيك: نرحب بالبيان المشترك لإيران وروسيا وتركيا ونعتبره مفيدا في الدفع قدما باستئناف المحادثات السورية في جنيف في 8 شباط/فبراير القادم.

وكان وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران قد اجتمعوا، أمس الثلاثاء، في موسكو لبحث الأزمة السورية وسبل التسوية السياسية وأصدروا عقب اللقاء بيانا مشتركا، اتفقوا فيه على عدة نقاط أبرزها استبعاد الحلول العسكرية والاعتراف بأهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل السكان المدنيين في أراضي سوريا.





الأربعاء 21-12-2016



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الأربعاء 21-12-2016



