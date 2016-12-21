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سياسة طيران النظام التركي و”التحالف الأمريكي” يرتكب مجزرتين جديدتين بحق السوريين في مدينتي الباب والطبقة حلب والرقة..

ارتكب الطيران الحربي التركي مجزرة جديدة راح ضحيتها 7 شهداء على الأقل في مدينة الباب شمال شرق مدينة حلب بنحو 38 كم.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة ان طائرات حربية تركية شنت أمس غارة على أحياء سكنية في مدينة الباب ما أدى إلى استشهاد 7 اشخاص من عائلة واحدة وإصابة عدد من أهالي المدينة بجروح.

وأكدت المصادر أن عدد الشهداء “قابل للارتفاع جراء وجود حالات حرجة بين الجرحى” مشيرة إلى “وقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.



الأربعاء 21-12-2016



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الأربعاء 21-12-2016



