ثقافة وفنون

"المجرمتان سلافة معمار وشكران مرتجى"

بيروت..

بدأت الممثلتان السوريتان سلافة معمار وشكران مرتجى، تصوير مشاهدهما في بطولة مسلسل «وردة شامية» (وردة وجورية سابقاً) من انتاج «غولدن لاين»، بعد جلسات عمل مكثّفة مع المخرج تامر إسحق، لتحديد أدق تفاصيل الشكل والمضمون لشخصيتي الأختين «وردة» و «شامية».

تجسّد مرتجى ومعمار دوري الشقيقتين في بطولة العمل الذي يحمل روح «ريّا وسكينة» ولكن بطابع «البيئة الشامية»، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكرا في نص مروان قاووق عن العمل المصري التاريخي.

تبدأ وتيرة الأحداث بالتصاعد فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم، بعيداً من المواقف الكوميدية التي «قد تمر كموقف حياتي طبيعي» وفق قول مرتجى التي أضافت أن «الفتاتين تتعرضان للتعذيب والظلم ما يشكل عاملاً نفسياً اساسياً في سلوكهما».

وقالت معمار في تصريحات صحافية إن العمل مستوحى من مسرحية «ريا وسكينة»، ولكنه ليس نسخة عنها. هو عمل بيئة أقرب الى الفانتازيا من الواقع، واجتماعي مشوّق يتضمن في الوقت نفسه مشاهد طريفة بتركيبة متكاملة وجميلة.

يشارك في العمل المعدّ لشهر رمضان 2017 من 30 حلقة، عدد من أبرز الفنّانين السوريين واللبنانيين كسلّوم حدّاد ونادين وزهير رمضان ومعتصم النهار ويوسف حدّاد وسعد مينه وجلال شمّوط وآية طيبا وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وسحر فوزي، وجيانا عنيد ونبيل عسّاف.



السفير

الأربعاء 21-12-2016