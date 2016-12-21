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رياضة للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السورية.. الحزام الأصفر لذوي الاحتياجات الخاصة بالكاراتيه للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السورية تم تسليم الحزام الأصفر لأحد عشر طفلا وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد نجاحهم في اختبارات اللجنة الفاحصة بإشراف مدرب المنتخب الوطني للكاراتيه فاضل راضي وعلي حشيش رئيس اللجنة الفنية للعبة بريف دمشق وذلك في قرية الاحتياجات الخاصة بدير عطية. ونوه رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا بجهود إدارة القرية وجمعية الوفاق الخيرية واهتمامهم ورعايتهم بتفعيل دور الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وبأسرهم ودعم الحالة الصحية ودمجهم في المجتمع مؤكدا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح أحزمة صفراء لذوي الاحتياجات الخاصة وأن الاتحاد سيعتمد إقامة بطولة خاصة بهذه الشريحة مستقبلا. بدوره قدم مدير القرية أحمد العاقور لمحة موجزة عن الأنشطة الممارسة وكيفية الاهتمام والرعاية والخدمات المقدمة لأطفال القرية والطريقة التي تمت فيها العملية التدريبية للعبة الكاراتيه. وقدم الأطفال الذين تدربوا على مدى عامين بقيادة المدرب عبد المنعم عبد القادر عروضا وحركات فنية متقنة بالكاراتيه في مهرجان رياضي كرنفالي حضره أهالي الأطفال وأعضاء جمعية الوفاق الخيرية المشرفة على القرية وتميم النجار عضو قيادة فرع ريف دمشق للاتحاد الرياضي وسميرة فرح مديرة نادي دير عطية.



الأربعاء 21-12-2016



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للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السورية تم تسليم الحزام الأصفر لأحد عشر طفلا وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد نجاحهم في اختبارات اللجنة الفاحصة بإشراف مدرب المنتخب الوطني للكاراتيه فاضل راضي وعلي حشيش رئيس اللجنة الفنية للعبة بريف دمشق وذلك في قرية الاحتياجات الخاصة بدير عطية. ونوه رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا بجهود إدارة القرية وجمعية الوفاق الخيرية واهتمامهم ورعايتهم بتفعيل دور الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وبأسرهم ودعم الحالة الصحية ودمجهم في المجتمع مؤكدا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح أحزمة صفراء لذوي الاحتياجات الخاصة وأن الاتحاد سيعتمد إقامة بطولة خاصة بهذه الشريحة مستقبلا. بدوره قدم مدير القرية أحمد العاقور لمحة موجزة عن الأنشطة الممارسة وكيفية الاهتمام والرعاية والخدمات المقدمة لأطفال القرية والطريقة التي تمت فيها العملية التدريبية للعبة الكاراتيه. وقدم الأطفال الذين تدربوا على مدى عامين بقيادة المدرب عبد المنعم عبد القادر عروضا وحركات فنية متقنة بالكاراتيه في مهرجان رياضي كرنفالي حضره أهالي الأطفال وأعضاء جمعية الوفاق الخيرية المشرفة على القرية وتميم النجار عضو قيادة فرع ريف دمشق للاتحاد الرياضي وسميرة فرح مديرة نادي دير عطية.الأربعاء 21-12-2016



