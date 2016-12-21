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سياسة بيسكوف: مفاوضات أستانا لا تتعارض مع أي عمليات تفاوضية أخرى موسكو..

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المبادرة الروسية التركية حول إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانا الكازاخستانية، لا تتعارض مع أي عمليات تفاوضية أخرى، نافيا وجود أي «منافسة» في هذا السياق.

واعتبر بيسكوف، وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن هذه العمليات يجب أن تكون مكملة لبعضها البعض، نظرا لكونها موجهة لتحقيق هدف واحد هو دفع التطورات في سورية إلى مجرى التسوية السلمية.



الأربعاء 21-12-2016



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الأربعاء 21-12-2016



