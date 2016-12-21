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سياسة

إحباط محاولة أنقرة بالتهجم على حزب اللـه

إحباط محاولة أنقرة بالتهجم على حزب اللـه
موسكو..
قطع وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف الطريق على نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو الذي دعا «إلى قطع الدعم عن حزب اللـه» اللبناني.
وقال ظريف، وعلى وجهه ابتسامة عريضة موجهة لنظيره التركي، وفقاً لموقع «روسيا اليوم»: إن طهران تحترم مواقف أنقرة، بما في ذلك موقفها من حزب اللـه، لكنه شدد على أن هذا الموقف «ليس مشتركاً».
بدوره قال لافروف: إن الوضع في سورية معقد للغاية، إذ تنشط في الساحة السورية العديد من المجموعات الإثنية والطائفية والسياسية، والتي تدخل في مواجهات وخلافات على خلفية استمرار الأزمة في العلاقات بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي.


الأربعاء 21-12-2016
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