رياضة

لجنة تحكيم جلوب سوكر تبدأ ارسال ترشيحات الأفضل بالعالم

بدأت اللجنة المشرفة على جائزة جلوب سوكر العالمية في تلقي ترشيحات لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة تمهيداً للإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال الحفل العالمي الذي تستضيفه دبي يوم 27 ديسمبر الحالي بحضور كوكبة من النجوم العالميين تحت اشراف مجلس دبي الرياضي.

وستشهد منافسات الجائزة هذا العام تقديم لثلاثة جوائز لافضل لاعب ونادي خليجي، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب عربي في العالم.

ويتم إختيار الفائزين في جائزتي لأفضل لاعب ونادي خليجي بناء على تصويت الجماهير وإختيارات لجنة التحكيم بواقع 60% للتصويت و40% للجنة التحكيم.

في حين تخضع جائزة لافضل لاعب عربي في العالم وباقي جوائز جلوب سوكر لترشيحات لجنة الحكام المكونة من 24 نجماً عالمياً وخبيراً رياضياً وإعلامياً.

ويتقدم اعضاء لجنة التحكيم البرتغالي لويس فيجو والايطاليين انطونيو كونتي، ومارشيلو ليبي، وفابيو كابيللو، وديميتريو البرتيني ، ونيكولا ريتزولي، والمصري أحمد حسام ميدو.

كما تضم لجنة التحكيم خالد الدوسري مالك ومؤسس ، ومهدي علي مدرب منتخب الامارات، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والإعلاميين حفيظ دراجي وسالم الحبسي ومصطفى الاغا.

للتعرف على لجنة التحكيم بالكامل

وستكون هناك 12 جائزة أساسية خلال الحفل السنوي، وهي كالتالي :

- أفضل لاعب

- أفضل نادي

- أفضل مدرب

- أفضل حكم

- جائزة لأفضل لاعب في دول مجلس التعاون الخليجي.

- جائزة لأفضل نادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

- جائزة لأفضل لاعب عربي بالعالم.

- أفضل وكيل أعمال

- أفضل لاعب في الدوري الصيني

- أفضل وسيلة إعلام

- أفضل وسيلة إعلامية جذبت الجماهير

- أفضل سيرة لاعب

- أفضل سيرة مدير

وفيما يلي أبرز المرشحين لجوائز جلوب سوكر و لعام 2016:

أفضل لاعب ( كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - جاريث بيل - جيمي فاردي - هيجواين - جريزمان )

أفضل نادي ( ريال مدريد - إشبيلية - ليجيا وارسو البولندي - ليستر سيتي - مولد أف كي النرويجي )

أفضل مدرب ( زين الدين زيدان - كلاوديو رانييري - فرناندو سانتوس - ماسمليانو أليجري - أوناي إيمري )

جائزة لافضل لاعب عربي بالعالم ( الجزائري رياض محرز – المصري محمد صلاح- المغربي مهدي بنعطية)

جائزة لافضل لاعب خليجي (ياسر الشهراني – عمر عبد الرحمن – علي الحبسي)

للتصويت والتعرف على معايير وشروط التصويت لجائزة لأفضل لاعب خليجي اضغط هنا

جائزة لافضل نادي خليجي ( العين – الهلال – الريان)

للتصويت والتعرف على معايير وشروط التصويت لجائزة لأفضل نادي خليجي اضغط هنا

أفضل حكم ( الإيراني علي رضا فاغاني - الجامبي بكاري جاساما - الإنجليزي مارك كلاتنبرج - الأرجنتيني نيستور بيتانا - السلفادوري جويل أجويلار )

الاثنين 19-12-2016